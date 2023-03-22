МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минфин России ожидает в ближайшее время предложения о перераспределении средств в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", в рамках которой происходит выдача льготных кредитов производителям электроники, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минпромторг отчитался о создании фондов развития промышленности

"Минфин России ожидает в ближайшее время предложения о перераспределении средств в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", которые зарезервированы Минпромторгом России. Изменения в роспись будут внесены в установленном порядке после принятия управляющим советом госпрограммы соответствующего решения", — сообщили в Минфине, не уточнив, от кого именно ожидаются предложения.

Согласно информации на сайте правительства, курирующим вице-премьером госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" является глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее в среду в пресс-службе Минцифры РФ РИА Новости сообщили, что средства на предоставление льготных кредитов производителям электроники будут переданы банкам по завершении процесса доведения средств от Минфина.

В конце января правительство РФ продлило и расширило программу льготного кредитования производителей электроники. Так, программа поддержки, в рамках которой производители электронной техники могут взять льготные кредиты по ставке до 5%, продлена на 2023 и последующие годы.