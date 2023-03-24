МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит на оплату товаров стикером без необходимости вводить пин-код — на уровне 3 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе НСПК. Российские банки увеличили лимит платежа по карте без пин-кода

Платёжный стикер выглядит как "уменьшенная" банковская карта и так же предназначен для бесконтактных платежей, при этом его можно приклеить, например, к смартфону.

"Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода пин-кода установлены платежной системой "Мир" на уровне 3 тысячи рублей, как и по обычной бесконтактной карте "Мир", — сообщили в пресс-службе.

Платежный стикер – это еще один "форм-фактор" бесконтактной карты "Мир", поэтому к ним с точки зрения безопасности предъявляются те же требования, что и к обычным пластиковым картам, пояснили в НСПК.

"Платежи с их использованием защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности. В случае потери стикера человеку нужно действовать так же, как и при потере "пластика" – сразу же его заблокировать в мобильном приложении банка или обратиться в банк", — посоветовали там.