МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Правительство предусмотрело субсидии в размере 160 миллиардов рублей для предоставления аграриям льготных кредитов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином. Минторг США назвал условие для субсидирования выпуска чипов

"Возможность взять кредит по льготной ставке — на такие цели в бюджете предусмотрены субсидии в размере почти 160 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

Он добавил, что средства аграриям должны поступить как можно скорее.

"Важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрениями, техникой — тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля и других овощей, а также кормовых культур", — добавил премьер.

Мишустин также поручил поручил Министерству сельского хозяйства и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что власти продолжат финансово помогать агропромышленному комплексу. Он отметил, что правительство понимает, как важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрением, техникой. "Тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля, других овощей, ну и также кормовых культур", — добавил Мишустин.

Правительство поможет бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысячи номеров в гостиницах, направит на это 5 миллиардов рублей, добавил премьер. Он отметил, что таким образом больше людей смогут отдохнуть в различных уголках России в комфортных условиях.

"Подписано постановление, которым мы меняем правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь регионы получат право самостоятельно утверждать критерии на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на квартплату", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что на местах лучше знают ситуацию в экономике субъектов и каков средний доход семей, а значит, смогут обеспечить адресных подход при выделении соответствующих средств.

"Конечно, приоритет при получении такой государственной поддержки должен быть у граждан с низкими доходами", — добавил он.