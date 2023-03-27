МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект об автоматическом информировании граждан через портал госуслуг о взятом на их имя кредите или микрозайме – разработчики уверены, что такие меры помогут защитить людей от мошенников, копия соответствующего документа имеется в распоряжении РИА Новости. Россиянам дали совет, что делать при просрочке кредита

"Предлагается обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять заемщиков о заключении договоров потребительского кредита (займа) и микрозайма путем направления уведомления через государственный портал "Госуслуги", – говорится в пояснительных материалах.

Разработчики указывают на актуальность инициативы в связи со случаями, когда кредитные организации выдают кредиты на имя физлица без его согласия.

"Это может произойти, если злоумышленник похищает паспорт или приобретает паспортные данные в интернете и обращается за кредитом, поскольку, например, онлайн-займы оформляются без личного участия заемщика", – поясняют авторы.

По их словам, при этом в ходе оформления кредита могут быть предоставлены персональные данные (для уведомления о кредите), не связанные с самим заемщиком. Тогда человек, на имя которого выдан кредит, "не имеет никакой возможности узнать об этом и принять необходимые меры", добавляют депутаты. Путин предложил новый механизм ипотеки на новостройки

КРЕДИТНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Как отметил в комментарии лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, "около 7 миллионов россиян находили при проверке своих кредитных историй кредиты, взятые на них мошенниками". При этом, отметил парламентарий, сейчас те же банки и финансовые организации могут информировать граждан о взятом кредите, но при этом персональные данные не проверяются, что могут использовать мошенники.

"Сейчас банки и МФО обязаны уведомлять о взятом кредите только для галочки – по номеру телефона, который оставил сам заемщик. Кредитное мошенничество в таких условиях расцветает пышным цветом", – отметил Нечаев.

По его словам, мошенники могут оставить "левые" номера, а люди уже после узнают о просроченных кредитах, когда "коллекторы выбивают дверь".

"Мы внесли законопроект, чтобы обязать банки и МФО сразу отправлять людям уведомление о взятом на них кредите через "Госуслуги", – пояснил он.

Авторами документа выступили депутаты от фракции Алексей Нечаев, Антон Ткачев, Владимир Плякин, Сангаджи Тарбаев, Амир Хамитов, Роза Чемерис и Григорий Шилкин.