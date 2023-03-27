МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия проводит активную работу по развитию новых международных платежно-расчетных механизмов, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В МИД назвали условия для восстановления "Северных потоков"

"Хотел бы заверить, что наша страна ведет активную работу в области развития новых международных платежно-расчетных механизмов", — сказал он.

Дипломат отметил, что "беззастенчивое политически мотивированное злоупотребление своим доминирующим положением в этой сфере со стороны недружественных стран полностью дискредитировало многие инструменты в этой области". Это вынуждает Россию и другие суверенные государства искать альтернативные варианты сотрудничества, стабильные и устойчивые к внешнему воздействию, пояснил он.

"Такая работа ведется с рядом наших региональных партнеров. Речь, в частности, идет о задействовании национальных валют, валют третьих стран, налаживании прямых контактов между кредитными учреждениями России и стран-партнеров, использовании альтернативных SWIFT каналов обмена финансовой информацией", — подчеркнул дипломат.

Биричевский также рассказал, что продолжается работа по внедрению возможности приема карт платежной системы "Мир" в торгово-сервисных предприятиях на Кубе.

"Что касается Кубы, то с марта кубинские банкоматы начали принимать российские карты "Мир". Работа над возможностью их приема в торгово-сервисных предприятиях в этой стране продолжается", — сказал он в интервью агентству. В МИД рассказали о работе над разблокировкой неподсанкционных активов

Посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщал в интервью РИА Новости 3 марта, что подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению. Корреспондент РИА Новости сообщил 14 марта, что банкоматы в кубинской столице начали принимать карты "Мир".

Россия и Иран продолжают работу над интеграцией платежной системы "Мир" с иранской "Шетаб" по линии профильных ведомств, также сообщил Биричевский.

"В России уделяется приоритетное внимание финансово-банковскому сотрудничеству с Ираном, учитывая нашу общую нацеленность на обеспечение устойчивости двусторонней платежно-расчетной инфраструктуры, независимой от посредников из третьих стран. Работа по созданию устойчивой платежно-расчетной инфраструктуры продолжается по линии профильных ведомств", — сказал он в интервью агентству.

В мае 2022 года Иран и РФ, договорившись перейти на взаиморасчеты в нацвалютах, обсудили соединение своих платежных систем — "Мир" и "Шетаб". В конце января представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. По словам главы иранского Центробанка Мохаммада Реза Фарзина, Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана. Россия не собирается выходить из ВТО, заявили в МИД

Необходимость в объединении платежных систем двух стран появилась еще в 2018 году, когда Иран отключили от системы международных переводов SWIFT. А в июне 2022 года из-за ситуации на Украине от SWIFT отключили и ряд российских банков, как Сбербанк и ВТБ.

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.