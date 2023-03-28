СТАМБУЛ, 28 мар — ПРАЙМ. Международный арбитражный суд обязал Ирак выплатить Турции компенсацию в рамках рассмотрения дела о поставках нефти из Иракского Курдистана, сообщило турецкое Минэнерго. Цены на нефть растут из-за разногласий Ирака и Иракского Курдистана

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что разногласия Ирака и Иракского Курдистана привели к остановке экспорта курдами своей нефти через турецкий порт Джейхан. Ирак в ходе арбитражного дела против Турции смог добиться того, чтобы она больше не разрешала погрузку нефти в интересах Курдистана без согласия федеральных властей Ирака. Иракский Курдистан поставлял в Джейхан около 400 тысяч баррелей в день, сейчас эти поставки остановлены, сообщает Bloomberg.

Турецкое Минэнерго выступило с разъяснениями в связи с сообщениями в СМИ, "выставляющими Ирак победителем в арбитраже".

"На данной стадии члены арбитражного трибунала Международного арбитражного суда отвергли четыре из пяти исков Ирака. Они приняли большинство требований Турции и вынесли решение, что Ирак обязан выплатить компенсацию Турции в результате нарушений", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Сумма компенсации не разглашается.

Министерство подчеркнуло, что разбирательство между Турцией и Ираком стало результатом длящегося несколько лет спора между федеральным правительством Ирака и властями Иракского Курдистана, а Анкара всегда уважала территориальную целостность арабской страны.

"Турция провела интенсивную дипломатию с обеими сторонами для достижения полюбовного соглашения по спору", — отметило ведомство.