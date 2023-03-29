МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Банк России и другие регуляторы финансового рынка государств — членов ЕАЭС завершили проработку на экспертном уровне соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства — члена Союза к участию в биржевых торгах других членов, следует из отчета Банка России за 2022 год. В России выросло число клиентов на брокерском обслуживании

"Банк России и другие регуляторы финансового рынка государств – членов ЕАЭС завершили проработку на экспертном уровне проектов соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства – члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов, соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах – членах ЕАЭС", — говорится в отчете.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще в сентябре 2020 года одобрила проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства — члена Евразийского экономического союза к участию в организованных торгах на биржах организаторов торговли других стран Союза. Тогда документ был направлен государствам Союза на повторное внутригосударственное согласование.

Как отмечала ЕЭК, соглашение позволит брокерам и дилерам подавать заявки и заключать сделки на организованных торгах, становиться участниками клиринга с использованием услуг клиринговой организации, получать технический, в том числе дистанционный, доступ к организованным торгам и клирингу и открывать соответствующие счета в депозитариях государств Союза.