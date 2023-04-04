МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий до 2026 года взыскивать долги жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Минфин предложил ввести единые правила финподдержки новых регионов

Документ, внесенный правительством РФ, направлен на защиту прав и законных интересов жителей новых регионов России. Законопроект до 1 января 2026 года запрещает деятельность по возврату их просроченной задолженности.

При этом запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.

Однако комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что поскольку законопроект направлен на социальную адаптацию жителей новых регионов РФ в финансовой сфере, то возможность взыскания задолженности с указанных лиц "требует дополнительной аргументации".

В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в РФ и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период для интеграции этих новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.