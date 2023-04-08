МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Профильные ведомства Маврикия работают над тем, чтобы на территории этого островного государства в Индийском океане можно было расплачиваться российскими картами "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хесвар Джанке. Стало известно, у скольких россиян есть карта иностранного банка

"Проблема в том, что из-за санкций россияне должны привозить с собой деньги, поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы Маврикий мог принимать карты "Мир". Как россияне могут поехать на Маврикий, если у них проблемы с деньгами? Я думаю, что правительство и финансовые организации уже работают над этим", — сказал дипломат в интервью агентству.

Маврикий – островное государство в Юго-Восточной Африке, расположенное в Индийском океане к югу от Мадагаскара. В состав республики входят одноименный и крупнейший остров, остров Родригес и множество мелких островов. Остров Маврикий имеет вулканическое происхождение и окружен барьером коралловых рифов.

Гражданам России для въезда на Маврикий виза не требуется, если целью является туризм и срок пребывания в стране не превышает 60 дней.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск