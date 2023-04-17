2023-04-17T16:29:56+03:00
2023-04-17T16:29:56+03:00
2023-04-17T16:29:56+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230417/840397896.html
Набиуллина рассказала о работе над обеспечением иностранцев картой "Мир"
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Банк России усиленно работает с правительством, чтобы иностранцы могли быстро оформить карту "Мир", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Что касается иностранцев. Мы усиленно... ПРАЙМ, 17.04.2023
финансы, новости, россия, эльвира набиуллина, карта "мир"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России усиленно работает с правительством, чтобы иностранцы могли быстро оформить карту "Мир", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается иностранцев. Мы усиленно работаем с правительством, чтобы иностранцы могли быстро получать карту "Мир", — сказала она в Госдуме.
По ее словам, для этого разрабатывается возможность проводить удаленную идентификацию. Она добавила, что соответствующий законопроект будет принят в весеннюю сессию.