МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России усиленно работает с правительством, чтобы иностранцы могли быстро оформить карту "Мир", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В Конго изучают возможность внедрения платежной системы "Мир"

"Что касается иностранцев. Мы усиленно работаем с правительством, чтобы иностранцы могли быстро получать карту "Мир", — сказала она в Госдуме.

По ее словам, для этого разрабатывается возможность проводить удаленную идентификацию. Она добавила, что соответствующий законопроект будет принят в весеннюю сессию.