МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России, вероятно, не поменяет регулирование для выдачи банками льготных кредитов на приватизацию государственного муниципального имущества, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Призрак Чубайса: в воздухе запахло приватизацией

Глава ЦБ в понедельник выступила в Государственной Думе.

"Просто льготные кредиты по факту покупки… банки вряд ли будут давать, и мы здесь вряд ли будем менять регулирование, потому что важно, чтобы… кредиты возвращались", — сказала Набиуллина. Так она ответила на вопрос о возможности создания программы займов на выкуп государственного муниципального имущества.

Председатель регулятора отметила, что банки, решая вопрос о выдаче кредита, будут учитывать желание компании приобрести имущество и ее платежеспособность.

При этом Набиуллина согласилась, что то имущество, которое не используется или используется неэффективно, необходимо передать в частные руки.