МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России выстраивает с зарубежными странами, в том числе с Турцией, альтернативную картам "Мир" систему оплаты покупок россиян, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о работе над обеспечением иностранцев картой "Мир"

На встрече с фракцией "Новые люди" в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме она напомнила, что регулятор активно развивал инфраструктуру приема карт "Мир" за рубежом по туристическим направлениям, но из-за санкций страны ушли с этого рынка.

"Поэтому мы со всеми этими странами ведем индивидуальную работу двухстороннюю, для того, чтобы дать другие возможности, не карту "Мир". Карты этих стран, возможно, предоплаченные карты", — сказала Набиуллина.

"Мы выстроили систему шлюзов между нашими платежными системами для того, чтобы мы могли оплачивать. Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать. Зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем", — добавила глава ЦБ.