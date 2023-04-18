МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Смягчение требований ЦБ по резервированию в отношении кредитов высокотехнологичным компаниям может обеспечить еще до 10 триллионов рублей для кредитования таких предприятий, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед фракцией КПРФ в Госдуме. Набиуллина оценила отношение заемщиков к кредитным каникулам

"Особенно важно сейчас развивать производства высокотехнологичные, работать над импортозамещением там, где это разумно. И мы готовы сделать условия кредитования для таких проектов, как их называют — адаптационных проектов, более комфортными", — сказала она.

"Мы здесь отработали с правительством проекты, которые позволяют смягчить регулирование для банков, когда они кредитуют такие проекты. И, по нашим оценкам, здесь высвобождается капитал банков, который они могут на такие проекты направить. И потенциал кредитования может доходить до 10 триллионов рублей", — добавила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, ЦБ на это готов, потому что в конечном итоге это рост экономики, а значит большая устойчивость для предприятий и в конечном итоге и самих банков.