МИНСК, 18 апр — ПРАЙМ. В рамках ЕАЭС нужно продолжить работу по развитию системы передачи финансовой информации взамен SWIFT, заявил во вторник заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко. ООН ведет обсуждения по поводу подключения российских банков к SWIFT

"Важно продолжить развитие системы передачи финансовой информации взамен SWIFT", — сказал Петришенко, выступая во вторник на открытии V Евразийского цифрового форума в Минске.

Вице-премьер также подчеркнул особую важность создания в ЕАЭС новых производственных процессов, материалов и оборудования на основе технологий искусственного интеллекта. Также необходимо обеспечение функционирования в рамках союза трансграничного пространства доверия, включая признание электронной цифровой подписи, отметил Петришенко.

"Тенденцию по увеличению спектра цифровых задач, решаемых на базе ЕАЭС, нужно поддержать и предложить передовой опыт нашим коллегам в рамках СНГ, ШОС и БРИКС. Для такого сопряжения имеется хороший фундамент", — добавил замглавы правительства Белоруссии.