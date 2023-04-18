Вице-премьер Белоруссии призвал создать альтернативу SWIFT в рамках ЕАЭС
Вице-премьер Белоруссии Петришенко: важно работать над альтернативой SWIFT в рамках ЕАЭС
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МИНСК, 18 апр — ПРАЙМ. В рамках ЕАЭС нужно продолжить работу по развитию системы передачи финансовой информации взамен SWIFT, заявил во вторник заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.
"Важно продолжить развитие системы передачи финансовой информации взамен SWIFT", — сказал Петришенко, выступая во вторник на открытии V Евразийского цифрового форума в Минске.
Вице-премьер также подчеркнул особую важность создания в ЕАЭС новых производственных процессов, материалов и оборудования на основе технологий искусственного интеллекта. Также необходимо обеспечение функционирования в рамках союза трансграничного пространства доверия, включая признание электронной цифровой подписи, отметил Петришенко.
"Тенденцию по увеличению спектра цифровых задач, решаемых на базе ЕАЭС, нужно поддержать и предложить передовой опыт нашим коллегам в рамках СНГ, ШОС и БРИКС. Для такого сопряжения имеется хороший фундамент", — добавил замглавы правительства Белоруссии.
https://1prime.ru/finance/20230418/840407654.html
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