МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России довольно радикально смягчает регулирование по кредитованию проектов, значимых для структурной перестройки экономики, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. ЦБ анонсировал регулирование для кредитования высокотехнологичных компаний

Ранее правительство утвердило перечень направлений проектов, приоритетных для структурной трансформации экономики. Как отметила в четверг в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина, банки по этой таксономии смогут ориентироваться при кредитовании проектов, так как по ним предусмотрено стимулирующее регулирование. Она отметила, что потенциал кредитования — до 10 триллионов рублей.

"Мы довольно радикально готовы предусмотреть снижение риск-весов для таких проектов, если они максимальную значимость имеют и при этом соответствуют высокому качеству. Снижение может быть до 70 процентных пунктов", — сказал Данилов на заседании президиума совета Ассоциации банков России.

"Предлагаем для снижения нагрузки на капитал, но тем не менее банкам, желающим нарастить кредитование, смотреть в эту сторону", — добавил он.