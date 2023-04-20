МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России не ожидает заметного ухудшения показателей кредитного качества, поскольку просроченная задолженность по розничным кредитам выросла в марте незначительно, говорится в материалах регулятора. ЦБ заявил о смягчении регулирования по кредитованию значимых проектов

"Мы не ожидаем заметного ухудшения показателей кредитного качества, так как по балансу видно, что просроченная задолженность по розничным кредитам выросла в марте незначительно (+4 миллиарда рублей, +0,4%), а по корпоративным кредитам – даже снизилась (-38 миллиардов рублей, —1,3%, было небольшое сокращение просроченной задолженности у нескольких крупных банков)", — говорится в сообщении.

В ЦБ указали, что к моменту выхода настоящего материала данные по проблемным кредитам за март недоступны, при этом в феврале доля проблемных кредитов осталась на прежнем уровне: в корпоративном кредитовании – 6,5%, в розничном – 5,2%, в необеспеченном потребительском кредитовании – 8,9%, в ипотеке – 0,7%.

Отмечается, что сохранению показателей кредитного качества способствовали временные регулятивные послабления, а также продолжающиеся, хотя и в меньшем темпе, реструктуризации в корпоративном кредитовании. В январе реструктурировано 228 миллиардов рублей корпоративных кредитов, а в феврале – 253 миллиардов рублей, что ниже докризисного уровня (среднемесячный объем реструктуризаций в 2021 году составлял 311 миллиардов рублей). Уточняется, что такая динамика говорит об адаптации компаний к текущим экономическим условиям.

"На начало марта проблемные корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 74%, а общими – на 112% (75 и 113% на начало февраля), покрытие проблемных розничных кредитов не изменилось и составило 91 и 128% соответственно", — указал регулятор.