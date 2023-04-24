В России увеличилось кредитование сезонных полевых работ
Минсельхоз: кредитование сезонных полевых работ выросло до 316,5 миллиарда рублей
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МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России с начала года и по состоянию на 19 апреля составил 316,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%, сообщает Минсельхоз РФ.
"По состоянию на 19 апреля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 316,5 миллиарда рублей. Это на 6,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в том числе Россельхозбанком было выдано 213,8 миллиарда рублей, Сбербанком — 102,7 миллиарда.
За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 297,5 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 197,6 миллиарда рублей, Сбербанка — 99,9 миллиарда.
https://1prime.ru/finance/20230424/840458517.html
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