МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Каждый восьмой россиянин оформил кредит или заем, чтобы отметить майские праздники, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформой Webbankir, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, сколько россиян будут работать все майские праздники

"Треть россиян (34,3 процента) готовы взять кредиты или займы, чтобы провести майские праздники. Из них 12,4 процента уже сделали это. Еще 3,9% заявили, что однозначно воспользуются услугами банков или МФО. 18 процентов сказали, что, скорее всего, воспользуются", — таковы результаты исследования, проведенного в середине апреля среди 1,5 тысячи человек по всей России.

По данным платформы, однозначно не собираются брать кредиты под майские праздники 21,9 процента респондентов. "Скорее всего" не станут делать этого 43,8 процента. По мнению аналитиков, исследование свидетельствует о том, что длинные выходные — это не только возможность хорошо отдохнуть, но и дополнительная нагрузка на бюджет домохозяйств. Особенно это актуально для тех людей, кто работает не за фиксированный оклад, а сдельно.

При этом большинство россиян планируют отмечать праздники без особого размаха, выяснили аналитики. Две трети опрошенных (66,6 процента) сообщили, что проведут это время дома, а 30,4 процента намерены отправиться за город. О путешествии по России думают всего 2,4 процента опрошенных, а о поездке за рубеж — чуть больше полпроцента.

В перерыве между праздниками подавляющее большинство респондентов (72 процента) продолжат работать, правда 5,9 процента постараются делать это удаленно, в то время как 10,1 процента заявили, что используют это время для подработок. Отдыхать между майскими праздниками собираются всего 18 процентов, хотя даже среди них 6,3 процента допускают, что могут выйти на работу в случае форс-мажорных обстоятельств.