Правительство просубсидирует популяризацию российского волейбола
Правительство выделило 350 миллионов рублей на популяризацию российского волейбола
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России выделило субсидии в 350 миллионов рублей на развитие и популяризацию отечественного волейбола, следует из публикации кабмина в Telegram.
Отмечается, что правительство предоставит 350 миллионов рублей субсидий Всероссийской федерации волейбола на проведение спортивных мероприятий, посвященных 100-летию российского волейбола, а также на улучшение сервиса видеотрансляций и организацию съемок обучающих программ, создание сайта об истории этого вида спорта в России.
Подчеркивается, что соответствующие поручения дал правительству президент России Владимир Путин.
https://1prime.ru/finance/20230429/840503191.html
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