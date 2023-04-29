МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России выделило субсидии в 350 миллионов рублей на развитие и популяризацию отечественного волейбола, следует из публикации кабмина в Telegram. Левитин: не пойдем на условия, если с атлетов потребуют расписки насчет СВО

Отмечается, что правительство предоставит 350 миллионов рублей субсидий Всероссийской федерации волейбола на проведение спортивных мероприятий, посвященных 100-летию российского волейбола, а также на улучшение сервиса видеотрансляций и организацию съемок обучающих программ, создание сайта об истории этого вида спорта в России.

Подчеркивается, что соответствующие поручения дал правительству президент России Владимир Путин.