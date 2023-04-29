МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство России направит субсидии федеральным государственным бюджетным научным учреждениям, переданным в ведение Минсельхоза России, в целях развития и комплексного переоснащения их материально-технической базы, сообщается на сайте кабмина. ЕК договорилась с пятью странами об импорте сельхозпродукции с Украины

"О направлении Минсельхозу России зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований для предоставления в 2023 году субсидий на иные цели федеральным государственным бюджетным научным учреждениям, переданным в ведение Минсельхоза России, в целях развития и комплексного переоснащения их материально-технической базы. Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект распоряжения направлен на развитие и комплексное переоснащение материально-технической базы переданных в ведение Минсельхоза в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 1777-р научных учреждений, деятельность которых направлена на разработку отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород племенного животноводства и лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а также средств диагностики.

Ранее в среду Минсельхоз сообщил, что провел проверку финансово-хозяйственной деятельности и аудит имущественно-земельного комплекса учреждений, перешедших в его ведение. По итогам выявлена потребность в существенном обновлении материально-технической базы. В связи с этим министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в ближайшее время ожидается распоряжение правительства о выделении в текущем году 2 миллиардов рублей на соответствующие цели.