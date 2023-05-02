МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Отказ Запада от поставок поставил судостроение и другие отрасли в сложное положение, правительство России увеличит субсидии на гражданское кораблестроение в два раза. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Российские власти изучат субсидирование такси и каршеринга с электрокарами

"Из-за отказа западных партнеров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении, в том числе и судостроительные предприятия и наши верфи. Этот сектор занимает узловую позицию в нашей экономике…", — сказал глава правительства.

Он добавил, что на этом фоне российские власти в 2023 году увеличат субсидии до 14 миллиардов рублей, в два раза.

По словам Мишустина, получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов своих затрат на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования.