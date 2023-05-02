Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на два процента
Минсельхоз: кредитование сезонных полевых работ в России достигло 330,7 миллиарда рублей
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 26 апреля превысил уровень прошлого года на эту дату на 2,1% и составил 330,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 26 апреля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 330,7 миллиарда рублей. Это на 2,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года.", — говорится в сообщении.
В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 221,9 миллиарда рублей, Сбербанк — на 108,8 миллиарда.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 324 миллиарда рублей, в том числе 216,3 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 107,7 миллиарда — от Сбербанка.
https://1prime.ru/finance/20230502/840517474.html
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