МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития России направит 2,7 миллиарда рублей на поддержку турбизнеса Крыма из почти 4 миллиардов рублей, поступивших по линии министерства в бюджет от продажи активов ушедших из страны иностранных компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников. В Крыму отметили популярность новых модульных отелей

В середине марта на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Решетников сообщил, что турпоток в Крым в 2022 году относительно 2021 года просел на треть. Министр тогда предложил 10%, которые платят иностранные компании при выходе из российских активов в бюджет РФ по линии министерства (в частности, от туризма, лизинговых компаний), направить на поддержку туротрасли Крыма и Севастополя. Президент данную инициативу поддержал и поручил оказать такую поддержку туристическим организациям полуострова.

"Сейчас у нас поступило почти 4 миллиарда рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 миллиарда рублей, на поддержку турбизнеса для Крыма, чтобы компенсировать снижение турпотока", — сказал Решетников на совещании у президента РФ.

"По итогам получения заявок по модульным конструкциям, если мы увидим достаточное количество действительно качественных проектов, мы предлагаем этот остаток денег — разница между 4 миллиардами и тем, что мы направим в Крым — направить на их поддержку, чтобы больше модульных гостиниц мы построили в этом году", — добавил министр.

В конце марта Минфин сообщил, что в условия ухода из России для компаний из недружественных стран вносятся изменения. Так, при выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.