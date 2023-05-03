МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития вместе с банками и институтами развития проработать вопросы финансирования важных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Мишустин призвал создать условия для доставки скоропортящихся грузов

По словам премьера, нужен целый комплекс привлекательных для инвесторов финансовых инструментов, в том числе программы льготного кредитования.

"В нашем совещании сегодня участвуют руководители крупнейших институтов развития, банков. Коллеги, попрошу вас вместе с министерством экономического развития посмотреть на возможные варианты дополнительных инструментов и программ", — сказал он, подводя итоги заседания правкомиссии по развитию региона.

Мишустин также отметил наличие набора инструментов привлечения финансирования под перспективные проекты. "Тех, кто им эффективно пользуется, видно по результатам. Надо вот этот набор посмотреть, достаточен он или нет", — заявил он.

Премьер добавил, что в экономике региона уже произошли значительные позитивные изменения. "Но, конечно, нам предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы обеспечить устойчивый рост валового регионального продукта, рост инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение доходов населения", — сказал он.