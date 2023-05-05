ЦЮРИХ, 5 мая — ПРАЙМ. Инфляция в Швейцарии снизилась по итогам апреля до 2,6% в годовом исчислении с 2,9% месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического управления страны. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,42 процента

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 106,0 пункта (декабрь 2020 года = 100). Инфляция составила +2,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года", — говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, стабильность индекса цен в сравнении с предыдущим месяцем (то есть нулевая инфляция в течение апреля) стало результатом противоположных тенденций, которые уравновешивают друг друга: в стране подорожали авиаперевозки и пакетные туры, а также одежда и обувь, но одновременно снизились цены в гостиничном секторе, на плодоовощную продукцию и печное топливо.

Тем не менее и такой уровень роста цен для страны аномален. И в конце марта центробанк Швейцарии объявил о повышении учётной ставки, причём сразу на 0,5 процентного пункта — до 1,5% — для противодействия инфляции.