ВАШИНГТОН, 10 мая — ПРАЙМ. Члены семьи президента США Джо Байдена получили свыше десяти миллионов долларов из иностранных источников, включая Китай, сообщил председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер. "Президент-бездельник": Байдена уличили в еще одной ошибке

Представители Республиканской партии инициировали расследование с целью доказать причастность главы Белого дома к деньгам, которые шли через подставные компании в период его пребывания на посту вице-президента.

По словам Комера, банковские записи доказали получение как минимум девятью членами семьи Байдена и связанными с ними лицами десяти миллионов долларов от физлиц и компаний из других стран, в том числе из Китая.

В американском законодательном органе отметили незаконность получения этих средств.

"Это, возможно, самая коррупционная схема в американской политике… Если хотя бы какие-то из этих обвинений подтвердятся, кто-то по фамилии Байден должен быть обвинен, предан суду и, возможно, немного посидеть в тюрьме", — заявила одна из членов комитета.

Сам президент США подчеркивал, что не осведомлен об операциях своих родственников. Байден выражал уверенность, что действия членов его семь являются законными.