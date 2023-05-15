АЛМА-АТА, 15 мая — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен активно развивать инструменты исламского финансирования и потенциал таких проектов на ближайшее время оценивает в размере не менее 20% своего инвестпортфеля, планируя инвестировать не менее 1 миллиарда долларов, заявил журналистам председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. ЦБ назвал цель законопроекта об эксперименте по вводу исламского банкинга

"Исламское финансирование — это те инструменты, которые востребованы в Центральной Азии, и мы приняли решение об открытии подразделения в банке, чтобы совместно с ИБР (Исламским банком развития — ред.) начать предоставлять именно финансирование проектов в формате исламского банкинга. У ЕАБР и ИБР схожие миссии развития и задачи по устойчивому развитию. Спрос на исламское финансирование в Центральной Азии, и особенно в Казахстане, он высок", — сказал Подгузов в кулуарах конференции ADFIAP.

"С точки зрения объемов, например, ИБР с момента своего основания проинвестировал в страны Центральной Азии около 6 миллиардов долларов, ЕАБР с 2006 года проинвестировал в страны присутствия 20-25 миллиардов долларов, наша стратегия на следующие годы — 10 миллиардов долларов. Я считаю, что 20% этого объема мы могли бы сделать через исламский бэнкинг, в том числе вместе с ИБР и другими участниками, поэтому речь, у думаю, могла бы идти об инвестициях в объеме не менее 1 миллиарда долларов", — заключил Подгузов.

ЕАБР — международная финансовая организация. Ее участники — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Глава ЕАБР ранее также говорил, что банк нацелен развивать индустрию исламских финансов и открывает в структуре банка специализированное подразделение исламского финансирования.