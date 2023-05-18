МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российские брокеры боятся жалоб розничных инвесторов финомбудсмену, при этом неопытные инвесторы нуждаются в защите их прав, заявил в интервью РИА Новости главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. В ЦБ назвали долю банков по числу клиентов на брокерском обслуживании

Ранее в мае руководитель АНО "Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного" Ольга Крайнова в рамках XI Петербургского международного юридического форума сообщила, что в ближайшее время будет запущен пилотный проект по защите финансовым омбудсменом российских розничных инвесторов в их спорах с брокерами. До конца 2023 года может быть определена дорожная карта пилотного проекта.

"Есть сектора рынка, работая в которых финансовые организации обязаны взаимодействовать с нами. При этом закон допускает и взаимодействие на добровольной основе — когда финансовая организация сама подала нам заявление для организации такого взаимодействия. В этом случае люди могут направлять нам обращения в отношении данной финансовой организации", — сказал Воронин.

"Мы обратились в 2021 году в НАУФОР и в Национальную финансовую ассоциацию: не хотят ли ваши члены организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным на добровольной основе? Желающих тогда не нашлось. Значит, в целом брокеры боятся жалоб", — поделился он.

"Но мы исходим из того, что розничный инвестор – слабая сторона во взаимоотношениях с финансовой организацией, и поэтому наша общая задача – обеспечить предоставление ему простой и бесплатной защиты нарушенных прав", — уверен главный финансовый уполномоченный.

Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на ria.ru.