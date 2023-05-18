ХИРОСИМА (Япония), 18 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой накануне открывающегося в пятницу саммита G7 поприветствовал намерение Токио нарастить инвестиции в сферу полупроводников и квантовых компьютеров. Японский рынок: ставки на всплеск инвестиций в полупроводниковую отрасль

"Я считаю, что углубляем наше сотрудничество в сфере новых технологий, включая партнерство США и японских компаний и университетов, в том числе в отрасли квантовых компьютеров и полупроводников, и я хотел бы поблагодарить за приверженность Японии увеличить инвестиции в эти сферы", — подчеркнул Байден в начале встречи.

Он также заявил, что он "горд" тем, что Япония и США остаются вместе в условиях, которые Кисида неоднократно характеризовал, как "наиболее сложная ситуация с безопасностью в современной истории".

"Мы выступаем единым фронтом и разделяем общие ценности", — добавил президент США.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" пройдет 19-21 мая в Хиросиме.