МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Крах банков в США встряхнул экономику и финансовые рынки страны, однако пока предпосылок для серьезного финансового кризиса в стране не наблюдается, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. Зампред ЦБ объяснил повышенный спрос на наличные в России

Ранее в понедельник он заявил, что в мировой экономике нарастают риски финансовой стабильности и замедления экономического роста.

"В прошлом году одним из альтернативных сценариев был сценарий, предполагающий рецессию в мировой экономике, причем не просто рецессию, а развитие кризисных явлений на финансовых рынках. Мы говорили, что вероятность этого сценария не нулевая, но все-таки это не базовый сценарий. То, что в этом году происходит в экономике США, в банковской системе США — это некоторые элементы того сценария", — сказал Тремасов.

Он подчеркнул, что все-таки в настоящий момент эти процессы не привели к кризису. "Но они встряхнули и финансовые рынки, и банковский сектор в США и, очевидно, оказали и будут оказывать влияние на динамику экономического роста в США. Но пока мы считаем, что эти события не приведут к какому-то серьезному кризису", — заключил Тремасов.

Сейчас в мировой экономике существует сразу несколько проблемных точек: в США и Европе растут опасения банковского кризиса после краха ряда крупных банков, самым заметным из которых стал швейцарский Credit Suisse. При этом вкладчики продолжают выводить деньги из кредитных организаций: в США с февраля по 10 мая со счетов было выведено 529 миллиардов долларов, а в еврозоне за февраль-март — около 89 миллиардов евро.

Кроме того, сохраняющаяся неопределенность вокруг перспектив госдолга США также приводит к колебаниям на различных рынках. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все обязательства, возможно, уже к 1 июня.