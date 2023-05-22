МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Великобритания разрешила лицам, попавшим под антироссийские и антибелорусские санкции, производить выплаты британским кредиторам в случае задолженности и при наличии предварительно заключенного договора между сторонами, следует из документа, опубликованного в понедельник управлением по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI). G7 постарается не допустить уклонения России от санкций, заявил Кисида

"Генеральная лицензия позволяет британскому лицу, которому попавшее под санкции лицо задолжало средства или экономические ресурсы в рамках контракта, подписанного до введения санкций против указанного лица, получать выплаты", — сказано в документе.

Лицензия позволяет банкам-корреспондентам попавших под санкции лиц или финансовым учреждениям переводить средства при условии, что размер платежа не превышает 200 тысяч фунтов стерлингов вместе с НДС, сообщает OFSI.

При этом договорные обязательства должны быть установлены до внесения лица в санкционные списки, а сама выплата должна осуществляться в пользу лица Великобритании, отмечается в документе. В течение месяца после получения выплаты британское лицо должно уведомить об этом министерство финансов, следует из лицензии.

Генеральная лицензия вступает в силу 22 мая и действует до 21 ноября 2023 года, министерство финансов имеет право изменить, отозвать или приостановить её действие в любое время.