Британия разрешила лицам под санкциями выплачивать долги британским кредиторам при наличии договора
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Великобритания разрешила лицам, попавшим под антироссийские и антибелорусские санкции, производить выплаты британским кредиторам в случае задолженности и при наличии предварительно заключенного договора между сторонами, следует из документа, опубликованного в понедельник управлением по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI).
"Генеральная лицензия позволяет британскому лицу, которому попавшее под санкции лицо задолжало средства или экономические ресурсы в рамках контракта, подписанного до введения санкций против указанного лица, получать выплаты", — сказано в документе.
Лицензия позволяет банкам-корреспондентам попавших под санкции лиц или финансовым учреждениям переводить средства при условии, что размер платежа не превышает 200 тысяч фунтов стерлингов вместе с НДС, сообщает OFSI.
При этом договорные обязательства должны быть установлены до внесения лица в санкционные списки, а сама выплата должна осуществляться в пользу лица Великобритании, отмечается в документе. В течение месяца после получения выплаты британское лицо должно уведомить об этом министерство финансов, следует из лицензии.
Генеральная лицензия вступает в силу 22 мая и действует до 21 ноября 2023 года, министерство финансов имеет право изменить, отозвать или приостановить её действие в любое время.
https://1prime.ru/finance/20230522/840655986.html