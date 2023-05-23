МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Выдача кредитов на покупку потребительских товаров в январе-апреле в совокупном размере возросла в России на 57,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,22 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). ЦБ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высоким ПДН

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2023 года было выдано потребительских кредитов (кредитов на покупку потребительских товаров) на сумму 1,22 триллиона рублей, или на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2022 года — 0,7 триллиона рублей)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший объем выданных потребкредитов был отмечен в Москве (129,2 миллиарда рублей), Московской области (86,4 миллиарда), Санкт-Петербурге (55,5 миллиарда), Свердловской области (42,1 миллиарда) и Краснодарском крае (42 миллиарда рублей).

Самую серьезную динамику роста объемов выданных потребкредитов (среди 30 лидеров в этом виде розничного кредитования) продемонстрировали Кемеровская область (+82,5%), Красноярский (+80%) и Приморский (+74,6%) края, а также Тюменская (+73,1%) и Нижегородская (+72%) области.

"Объем выданных потребительских кредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года… Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Также Волков отметил и заметное увеличение величины среднего кредита за последнее время. А ранее НБКИ сообщало, что в апреле этот средний размер вырос до рекордных 328,5 тысячи рублей, — это на 4,3% выше мартовского показателя и более чем вдвое больше аналогичного периода прошлого года.