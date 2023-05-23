Еврокомиссия одобрила господдержку польских сельхозпроизводителей
Еврокомиссия одобрила господдержку сельхозпроизводителям в Польше на один миллиард евро
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия во вторник одобрила выделение субсидий польским сельхозпроизводителям на один миллиард евро в рамках плана, разработанного правительством Польши, говорится в сообщении ЕК.
"Режим помощи был одобрен в рамках временного механизма оказания государственной поддержки в кризисный период", — указывается в документе.
Поддержка сельхозпроизводителей из госбюджета Польши должна помочь им "ускорить экологический переход и снизить зависимость от топлива".
В ЕК напомнили, что временные правила, позволяющие государствам ЕС поддерживать национальную экономику субсидиями, были приняты в марте 2022 года с учетом современного "геополитического контекста".
Ранее Еврокомиссия также одобрила выделение средств из общеевропейского бюджета для помощи фермерам ряда восточноевропейских стран, пострадавшим из-за наплыва украинской сельхозпродукции.
https://1prime.ru/finance/20230523/840661422.html
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