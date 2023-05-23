БРЮССЕЛЬ, 23 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия во вторник одобрила выделение субсидий польским сельхозпроизводителям на один миллиард евро в рамках плана, разработанного правительством Польши, говорится в сообщении ЕК. Минсельхоз увеличил лимиты субсидий на льготные кредиты

"Режим помощи был одобрен в рамках временного механизма оказания государственной поддержки в кризисный период", — указывается в документе.

Поддержка сельхозпроизводителей из госбюджета Польши должна помочь им "ускорить экологический переход и снизить зависимость от топлива".

В ЕК напомнили, что временные правила, позволяющие государствам ЕС поддерживать национальную экономику субсидиями, были приняты в марте 2022 года с учетом современного "геополитического контекста".

Ранее Еврокомиссия также одобрила выделение средств из общеевропейского бюджета для помощи фермерам ряда восточноевропейских стран, пострадавшим из-за наплыва украинской сельхозпродукции.