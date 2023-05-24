МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Доля россиян, у которых в семье есть кредиты, выросла почти в два раза с 2009 года — с 26% до 46%, чаще россияне имеют одни кредит (28%), у 51% граждан сегодня нет ни одного займа, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Потребительское кредитование в России увеличилось на 57,6 процента

Согласно исследованию, 51% граждан ответили, что ни они, ни члены их семьи сейчас не имеют кредитов, однако в 2023 году доля россиян, у кого в семье есть кредиты, оказалась выше почти в двое в сравнении с показателем 2009 года — с 26% до 46%. Максимальный показатель тех, у кого в семье были кредиты, был в 2017 году — 58%.

Сегодня об одном кредите в семье заявили 28% граждан, у 11% два кредита, еще 3% имеют три кредитных займа, более трех кредитов — у 4%.

В 2023 году более активное кредитное поведение, как и в 2013 году, свойственно гражданам 25-44 лет. В 2013 году среди 25-34-летних имели кредиты 44%, среди 35-44-летних — 39%. В этом году аналогичные показатели в этих группах составили — 62% и 59%.

В старшей возрастной группе от 60 лет кредитная активность выросла с 2013 года. Десять лет назад 14% россиян этого возраста имели кредиты, сегодня — 29%. Но по-прежнему эта группа имеет мешеную кредитную активность, чем другие — среди них 69% не имеют займов сегодня.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 28 апреля 2023 года среди 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.