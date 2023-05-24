МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ЕАЭС предлагает партнерам из ШОС и БРИКС создать общую платежную карточку, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Мишустин раскрыл цель Нового банка БРИКС

"Несколько слов о расчетах в национальных валютах. Сейчас у нас это около 80% составляет во взаимной торговле, но мы предлагаем коллегам из БРИКС и ШОС объединить наш потенциал. Речь могла бы идти о совместных подходах использования цифровых валют и выпуске общей платежной карточки", — сказал он, выступая в ходе Евразийского экономического форума.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.