ЕАЭС предложил создать общую платежную карточку ШОС и БРИКС
ЕЭК: ЕАЭС предложил партнерам из ШОС и БРИКС создать общую платежную карточку
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. ЕАЭС предлагает партнерам из ШОС и БРИКС создать общую платежную карточку, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
"Несколько слов о расчетах в национальных валютах. Сейчас у нас это около 80% составляет во взаимной торговле, но мы предлагаем коллегам из БРИКС и ШОС объединить наш потенциал. Речь могла бы идти о совместных подходах использования цифровых валют и выпуске общей платежной карточки", — сказал он, выступая в ходе Евразийского экономического форума.
РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
https://1prime.ru/finance/20230524/840670502.html
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