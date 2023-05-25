МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Лукойла" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2022 года в размере 438 рублей на акцию, следует из материалов компании. Совдир "Т Плюс" рекомендовал дивиденды за 2022 год

Всего с учетом промежуточных дивидендов суммарные дивидендные выплаты за 2022 год составят 694 рубля на одну обыкновенную акцию.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Лукойл" по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.

Согласно дивидендной политике "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Акционеры компании на внеочередном собрании в ноябре утвердили решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию.

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в прошлом году увеличилась в годовом выражении на 24,3%, до 790,12 миллиарда рублей, на выплату дивидендов направлено 303,475 миллиарда рублей. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 5 июня.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.