ВАШИНГТОН, 28 мая — ПРАЙМ. Противники спикера палаты представителей США Кевина Маккарти в конгрессе из числа его же однопартийцев от Республиканской партии выступили против договоренностей с президентом страны Джо Байденом по избежанию дефолта, они намерены блокировать сделку после ее внесения на рассмотрение в законодательное собрание. Назван срок, на который может быть снята угроза дефолта в США

В числе первых против соглашения с Белым домом выступил член палаты представителей от штата Техас республиканец Чип Рой. "Мы намерены попытаться", — написал он в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на обращение читателей с просьбой предотвратить одобрение соглашения палатой.

Оценивая переговоры Байдена и Маккарти, Рой призвал "удерживать линию обороны" и не идти на поводу у Белого дома.

В таком же негативном ключе отреагировал однопартиец Маккарти от штата Джорджия Эндрю Клайд. "Сразу нет. Удерживать линию обороны", — написал он в Twitter.

Против достигнутого соглашения также выступил конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп. "Кевин (Маккарти — ред.) говорит, что мы сможем вновь сражаться в следующем году… но одновременно он предотвратил эту "борьбу", согласившись на приостановку потолка долга на два года", — отметил Бишоп. Медведев ответил на слова сенатора Грэма о тратах США на убийство россиян

Ранее Маккарти и Байден объявили о достижении принципиальной договоренности по предотвращению суверенного дефолта. Они сообщили, что соглашение после доработки будет опубликовано в воскресенье и в виде законопроекта в среду поступит на утверждение конгресса.

Источников телеканала CNN сообщили, что соглашение предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета. Так, соглашение ограничивает необоронные расходы на 2024 год примерно уровнем нынешнего финансового года и увеличивает их на 1% в 2025 финансовом году.

Без санкции конгресса на дополнительные заимствования США, по расчетам министерства финансов, уже в начале июня рисковали оказаться не в состоянии полностью выполнять свои обязательства.