ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Соглашение президента США Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти о повышении потолка госдолга страны до 2025 года станет аргументом в пользу его переизбрания в 2024 году, сообщило агентство Bloomberg. Блинкен вслед за Обамой и Байденом выступил с фейком об экономике России

"Президент Джо Байден использует сделку по лимиту госдолга, которую он достиг в переговорах, как начальный аргумент для переизбрания", — сказано в тексте статьи.

По данным издания, нынешнему лидеру Белого дома нужно "продать" свою кандидатуру избирателям на фоне скептического отношения к его политике.

Bloomberg подчеркивает, что желание Байдена получить преимущество в предвыборной гонке указали предложения главы государства "прикрыть более десятка лазеек специальных налоговых режимов для нефтяных корпораций, крипто-трейдеров, миллиардеров хедж-фондов для сбережения миллиардов долларов налогоплательщиков", которые он озвучил в пятницу в Белом доме.

"Республиканцы защищали каждую из этих лазеек. Но я собираюсь вернуться. И с вашей помощью, я собираюсь победить", — подчеркнул американский лидер.

Байден 3 июня планирует подписать закон о повышении потолка госдолга США.