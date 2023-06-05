МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Следование квотам в рамках сделки ОПЕК+ и добровольные сокращения добычи нефти не окажут существенного влияния на доходы российского бюджета и компаний, снижение нефтепроизводства компенсируется ростом цен, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. В США узнали, чем пожертвовали саудиты, чтобы сдержать обвал цен на нефть

"Сокращение на 650 тысяч баррелей в сутки в 2024 году с дополнительным добровольным сокращением на 500 тысяч баррелей в сутки для России не окажет существенного влияния на доходы бюджета и компаний, скорее всего, сокращение отыграется увеличением цен", — сказал эксперт.

Тем не менее, Канищев отметил, что в России сложно ограничивать добычу технически — из-за особенностей месторождений. В Саудовской Аравии осуществлять такие сокращения гораздо проще, добавил он.

Альянс ОПЕК+ по итогам заседания 4 июня объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, продолжаются и даже переносятся в следующий год дополнительные, так называемые добровольные, сокращения добычи отдельными странами. В том числе Россией и Саудовской Аравией – по 500 тысяч баррелей в сутки, причем Эр-Рияд объявил о усилении своего сокращения на июль на 1 миллион баррелей в сутки с возможностью продления.

Целевой уровень добычи для России с 2024 года корректируется до 9,828 миллиона баррелей в сутки с текущего в 10,478 миллиона, то есть снижается на 650 тысяч баррелей в сутки. Он примерно соответствует объему добычи нефти в России в начале текущего года — исходя из материалов Росстата, в январе-феврале она составляла около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки. Более поздние данные ведомство не публикует, при этом с марта началось добровольное сокращение добычи Россией.