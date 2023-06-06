МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 7 по 13 июня абсорбирует ликвидность банковского сектора на 381 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Банковские депозиты в ЦБ выросли на 151,7 миллиарда рублей

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 31 мая по 6 июня, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 900 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 170 миллиардов. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 77 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,536 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 6 июня) в объеме 2,25 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.