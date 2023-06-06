МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Международные резервы Украины в мае выросли на 4% до 37,3 миллиардов долларов, это наивысший показатель с сентября 2011 года, заявили в украинском Нацбанке. ЕС продлил ограничения на ввоз зерновых с Украины в некоторые страны союза

Ранее в НБУ заявили, что международные резервы Украины выросли до 35,9 миллиарда долларов в течение апреля или на 13% за месяц.

"По состоянию на 1 июня 2023 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 37,3 миллиарда долларов США. В мае резервы выросли на 4% и обновили одиннадцатилетний максимум. Больший объем от вышеизложенного был зафиксирован в августе 2011 года", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

В банке отметили, что международные резервы увеличились благодаря устойчивым и постоянным поступлениям от международных партнеров, "превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте".

"На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,3 миллиарда долларов США. Из этой суммы: 1, 6 миллиарда долларов США-макрофинансовая помощь от ЕС; 1,25 миллиарда долларов — от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка); 1, 07 миллиарда долларов — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа; 383,1 миллиона долларов США — от Всемирного банка", — пояснили в НБУ.

Бывший премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что страна превратится в банкрота, если перестанет получать "подачки" от Запада. По его мнению, Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и Всемирный банк не поддержали ни одного высокотехнологичного украинского проекта, что подтверждает, что "Украина была нужна Евросоюзу исключительно в качестве сырьевого рынка и рынка сбыта.

Как заявлял ранее министр финансов Украины Сергей Марченко, дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.