МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сбой произошел в работе приложения "Тинькофф банка": при попытке перевести деньги приложение выдает общении об ошибке, убедился корреспондент РИА Новости. Shell выходит из розничного бизнеса в трех странах, сообщил Reuters

"По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в уведомлении, которое появляется при попытке совершить денежный перевод.

Кроме того при попытке связаться с поддержкой банка в приложении корреспондент РИА Новости заметил, что чаты загружаются с большой задержкой.

Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" наблюдался в конце марта.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.