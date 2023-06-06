Приложение "Тинькофф" работает со сбоями, нельзя совершить перевод с карты
Приложение "Тинькофф" работает со сбоями, нельзя совершить перевод с карты банка
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Сбой произошел в работе приложения "Тинькофф банка": при попытке перевести деньги приложение выдает общении об ошибке, убедился корреспондент РИА Новости.
"По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в уведомлении, которое появляется при попытке совершить денежный перевод.
Кроме того при попытке связаться с поддержкой банка в приложении корреспондент РИА Новости заметил, что чаты загружаются с большой задержкой.
Последний раз крупный сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банка" наблюдался в конце марта.
"Тинькофф банк" входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" весной 2022 года приобрел долю бизнесмена Олега Тинькова в размере 35% акций в группе "Тинькофф" (TCS Group). В феврале 2023 года ряд российских банков, в том числе и "Тинькофф банк", попали в 10-й пакет санкций ЕС.
https://1prime.ru/finance/20230606/840769386.html
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