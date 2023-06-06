МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей, расходы выросли на 27%, до 13,229 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Объем поступивших доходов в январе-мае составил 9,818 триллиона рублей, что на 19% ниже объема поступлений доходов за аналогичный период 2022 года (в мае 2023 года +1,2% г/г). Как отмечает министерство, "при этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика".

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за январь-май 2023 года составил 13,229 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%. "Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов", — отмечает Минфин.

Как добавляют в Минфине, повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в 2023 году — в том числе при необходимости их направления на непредвиденные расходы — обеспечивает наличие нераспределенных резервов, а также высвобождение бюджетных ассигнований в размере 1,496 триллиона рублей вследствие авансового перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года отдельных трансфертов, предусмотренных на 2023 год.

Как отмечают в министерстве, динамика поступления ненефтегазовых доходов (за январь-май объем поступлений составил 6,965 триллиона рублей) и финансирования расходов свидетельствуют о продолжающейся нормализации исполнения федерального бюджета в течение января-мая текущего года и в целом соответствует параметрам закона о бюджете.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей. В конце апреля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,853 триллиона рублей, месячная динамика продолжает стабилизироваться, говорится в материалах на сайте Минфина.

"Нефтегазовые доходы составили 2 853 миллиарда рублей и снизились на 50% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год)", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как считает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года — особенно во втором полугодии.

Ненефтегазовые доходы составили в январе-мае 6,965 триллиона рублей и увеличились на 9%. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) нормализовалась после временного сокращения в январе, связанного с действием единовременных факторов (ускоренный порядок возмещения НДС, возврат переплат налога на прибыль) и вышла в устойчиво положительную область — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — отмечают в Минфине.