С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Конкурент Национальной системе платежных карт (НСПК) — оператору карты "Мир" — может быть создан за два года, считает глава кредитной организации Герман Греф. О рубле и "Мире”: Набиуллина указала путь российской экономике

В среду крупные банки заявили, что обсуждают создание конкурента карте "Мир". А глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг отметила, что создание конкурента "Миру" — это устаревший подход, сейчас конкуренция идет уже между разными методами платежей, при этом если банки хотят создать такую структуру, то ЦБ не против.

"Если на это будет позитивная реакция со стороны, в первую очередь, Центрального банка, это можно сделать постепенно в течение пары лет точно", — сказал Греф журналистам в кулуарах Делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.

Греф также напомнил, что НСПК создал национальную платежную систему за год.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.