С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России не считает целесообразным создавать альтернативу карте "Мир", существующая система работает хорошо и предоставляет для банков более низкие тарифы, чем международные системы, заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова. Орешкин видит вариант избежать повышения ключевой ставки ЦБ

В среду крупные банки заявили, что обсуждают создание конкурента карте "Мир". Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг отметила, что это устаревший подход, сейчас конкуренция идет уже между разными методами платежей, при этом если банки хотят создать такую структуру, то ЦБ не против.

"Я такой целесообразности не вижу. Карта "Мир" работает хорошо, тарифы для банков чуть дешевле, чем ранее были в международных платежных системах. Что банки продолжают хотеть? Это такой же высокий интерчейндж, как раньше был в международных платежных системах, чтобы доходы банков вернулись на уровень, который у них был ранее", — прокомментировала она вопрос о создании альтернативы карте "Мир".

Скоробогатова отметила, что у россиян уже по две карты на руках, поэтому вопрос в том, нужна ли вообще еще одна карточная система. "К инициаторам этой инициативе у меня вопрос: "Просчитывали ли вообще востребованность со стороны людей и необходимость для граждан и бизнеса в такой второй карточной системе?" — указала первый зампред ЦБ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.