С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Закон, который предоставит возможность установить самозапрет на кредиты, могут принять в июле текущего года, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Спрогнозированы показатели по ипотечным кредитам в России

Соответствующий законопроект внесли в Гнижнюю палату парламента в марте.

"Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть", — сказал Аксаков.

Закон, отметил он, также защитит физлица, которые оформили займ под влиянием мошенников или эмоционального порыва.

По словам Аксакова, документ предусматривает так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.