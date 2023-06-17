Депутат Аксаков заявил, что Госдума может принять закон о самозапрете на кредиты в июле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Закон, который предоставит возможность установить самозапрет на кредиты, могут принять в июле текущего года, заявил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Соответствующий законопроект внесли в Гнижнюю палату парламента в марте.
"Я думаю, что в июле мы его примем. И у человека будет возможность установить себе запрет на получение кредита. И это важно для тех, кто, во-первых, и не собирался брать кредиты, но всегда есть риск, что злоумышленники возьмут кредит за вас. К сожалению, такие факты есть", — сказал Аксаков.
Закон, отметил он, также защитит физлица, которые оформили займ под влиянием мошенников или эмоционального порыва.
По словам Аксакова, документ предусматривает так называемый период охлаждения в течение двух дней для тех, кто снова захочет разрешить себе брать кредиты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20230617/840862059.html