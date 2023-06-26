ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд уже трижды менял правила кредитования ради Украины, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. Во Франции назвали "шоком" возможное вступление Украины в Евросоюз

"Ради Украины фонд уже три раза, начиная еще с 2015 года, менял правила (кредитования)", — сказал он.

Можин отметил, что в последний раз правила были изменены таким образом, что МВФ "предоставил сам себе возможность оказывать финансовую помощь государствам, находящимся, по сути, в состоянии войны".

Он подчеркнул, что никогда прежде ни разу кредиты таким странам не выдавались.

Говоря о пакете финансирования Украины, представитель России в МВФ указал, что в рамках общей суммы заимствований в 15,6 миллиарда долларов большая часть средств предназначена для погашения украинских долгов перед самим фондом по ранее полученным Украиной кредитам.

"По сути дела, фонд решает здесь две задачи. Во-первых, это позволяет избежать украинского дефолта перед фондом. В истории фонда таких случаев никогда не было. Второе — фонд вроде как помогает, идет навстречу пожеланию главного акционера", — отметил Можин.