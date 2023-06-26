ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд испытывает значительные трудности с предоставлением новых кредитов, поскольку у многих стран с низким и средним уровнем дохода зашкаливает госдолг, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью РИА Новости. Борисов заявил, что Россия готова помочь Африке создать космодромы и ракеты

"Поскольку фонд дает деньги в долг, то получается, что кредиты фонда приводят к дальнейшему увеличению госдолга этих стран", — сказал он.

По его словам, у МВФ достаточно средств для поддержки нуждающихся государств, однако многие из них оказались в тяжелейшем долговом кризисе. Таким образом, возникает необходимость "понизить госдолг, реструктурировать его, частично списать", что затрудняется наличием разных категорий кредиторов, включая международные организации, отдельные страны, предоставившие двусторонние межгосударственные кредиты, и коммерческих кредиторов, которые просто покупают гособлигации.

"Мы даже не знаем названия этих коммерческих кредиторов, потому что они заставляют власти стран при предоставлении кредитов подписывать, так называемые соглашения о конфиденциальности. В основном это американские небанковские финансовые организации, такие как фонды управления активами", — добавил он.