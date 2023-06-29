ООН, 29 июн — ПРАЙМ. Никарагуа хотела бы вести расчеты за российскую пшеницу в рублях или в никарагуанских кордобах, заявил в интервью РИА Новости глава МИД республики Денис Монкада. США признали, что санкции привели мир к дедолларизации

Отвечая на вопрос о том, в какой валюте Никарагуа хотела бы платить за пшеницу, Монкада сказал: "В рублях или кордобах".

Он полагает, что в будущем Россия и Никарагуа должны защищать свой суверенитет в том, что касается финансов, банковских услуг, коммерческих транзакций.

В сентябре 2022 года министр финансов республики Иван Акоста заявил РИА Новости, что Никарагуа планирует нарастить объемы поставок пшеницы из России и открыта к обсуждению возможных новых вариантов оплаты.

Монкада также сообщил, что Манагуа открыта к сотрудничеству с Россией в строительстве Никарагуанского канала, который должен соединить Атлантический и Тихий океаны.

"Межокеанский проект Никарагуанского канала — это исторический проект канала, который продолжается. В настоящее время мы проводим множество исследований, экспертиз по всем экологическим аспектам, потому что он (канал — ред.) будет пересекать озеро Никарагуа, которое является пресноводным", — пояснил он и добавил, что страна открыта для любого сотрудничества с Россией, если она хочет участвовать в данном проекте.

"Это будет отличный проект для всего мира, чтобы можно было облегчить обмен товарами и улучшить сообщение", — добавил Монкада.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 50 миллиардов долларов. Длина канала должна составить почти 280 километров, глубина — около 27 метров, ширина будет варьироваться в пределах 226-530 метров. В год по нему смогут проходить 5,1 тысячи судов.

Планируется, что время прохождения канала судами не превысит 30 часов. Новый водный путь из Атлантического в Тихий океан планируется как альтернатива уже существующему Панамскому каналу, расположенному на расстоянии всего 600 километров.