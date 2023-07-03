МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ направит дополнительно на субсидирование ставки по кредитам системообразующим предприятиям свыше 3 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Минэнерго намерено ограничить экспорт с субсидируемых СПГ-заводов

"Правительство продолжает поддерживать системообразующие предприятия в различных областях… На субсидирование ставки по кредитам для более ста организаций промышленности и торговли направим из бюджета дополнительно свыше трех миллиардов рублей", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Всего в текущем году на эти цели уже выделено около 25 миллиардов рублей. По словам Мишустина, заемные средства бизнес использует для пополнения оборотного капитала, включая закупку сырья и выплату зарплат работникам.

"Вместе с другими системными мерами это дало возможность отечественным предприятиям адаптироваться к изменившимся условиям, выстроить новые кооперационные связи, логистические цепочки и освоить перспективные рынки", — добавил премьер.

Программа поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли была запущена в марте 2022 года. В ее рамках организациям были доступны кредиты по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Одно предприятие могло получить заем до 10 миллиардов рублей на 1 год, а группа компаний — до 30 миллиардов рублей.